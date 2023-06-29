Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma uyardı: Kurban kesecekler dikkat!

Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, kurban kesecek vatandaşlar için önemli uyarılarda bulundu. Sırma, kurban etinin nasıl muhafaza edilmesi gerektiği, kesilen etlerin kaç gün dinlendirilip tüketilmesi gerektiği gibi akıllara takılan soruları yanıtladı. Sırma, kurbanın muhakkak izinli yerlerden satın alınması gerektiğini belirtti. Ayrıca ette kararma, yeşerme vb. durumlar olduğu takdirde etin asla yenmemesi gerektiğini aktaran Sırma, kesimhaneden geldikten sonra vatandaşın eti kontrol etmesi gerektiğini vurguladı. Sırma, Kurbanlıkların akciğer kısmında beyazlık ya da bacağında şişlik gibi durumların olması halinde de etin tüketilmemesi gerektiğinin altını çizdi.