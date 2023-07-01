Doğu Perinçek'ten Madımak mesajı: "Bugün Gladyo'nun yangınları da kurşunları da çaresizdir"

Madımak olaylarının üzerinden 30 yıl geçti. Madımak'ta Gladyo tarafından tertiplenen kışkırtmalarda aydınlarımız katledilmişti. Olayların üzerinden 3 gün geçtikten sonra 5 Temmuzda ise yine Gladyo bu kez Başbağlar'da PKK eliyle yurttaşlarımızı katletmişti.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Madımak ve Başbağlar olaylarının yıl dönümü vesilesiyle bir açıklama paylaştı. Perinçek, yaptığı yazılı açıklamada, "Madımak’taki ve Başbağlar’daki canlarımıza karşı sorumluluğumuz ABD tehditlerine karşı daha kararlı durmaktır" ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in mesajı şu şekilde:

2 Temmuz 1993’te, Madımak’ta Gladyo yangınlarında kaybettiğimiz aydınlarımızı özlem ve saygıyla anıyoruz. İçlerinde Partimizin seçkin üyelerinden Şair Metin Altıok ve Hasret Gültekin’in de olduğu aydınlarımız, bıraktıkları mirasla 30 yıl sonra da bilinçlerimize ve önümüzdeki görevlere ışık tutuyor.

2 Temmuz Madımak yangını da, 5 Temmuz’da Başbağlar’da köylülerimize sıkılan kurşunlar da ABD-İsrail merkezli Gladyo tarafından tertiplenmiştir.

30 yıl sonra bugün, Gladyo’nun yangınları da kurşunları da çaresizdir. Türkiye ABD-İsrail merkezli tehditlere karşı birleşmiştir. Etnik, mezhepsel bölünme planları ve kaos senaryoları yere serilmiştir. Türkiye yangınlarda boğulduğu Atlantik Sisteminden kopmaktadır.

Madımak’taki ve Başbağlar’daki canlarımıza karşı sorumluluğumuz ABD tehditlerine karşı daha kararlı durmaktır. NATO’nun genişlemesine karşı tavır almaktır. Vatan bütünlüğümüzü, Milli birliğimizi ve bilincimizi pekiştirmektir. Üretim Devrimini başarmaktır. Emperyalizmin her türlü ideolojik ve kültürel saldırısına karşı tavır almaktır.

Vatan Partisi görevinin başındadır. Kuracağımız Üreticilerin Milli Hükümetiyle, Madımak’taki canlarımızın şiirlerini, türkülerini ve Başbağlar’da kaybettiğimiz köylülerimizin erdemlerini, özlemlerini Aydınlık yarınlarda yaşatacağız.

Doğu Perinçek

Vatan Partisi Genel Başkanı