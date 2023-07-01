"Macron'u zor günler bekliyor"

Siyaset Bilimci Onur Sinan Güzaltan, Fransa'da halkla polis arasında yaşanan çatışma ve protestolar hakkında kritik tespitler yaptı.

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Siyaset Bilimci Onur Sinan Güzaltan, Fransa'da bir gencin polis tarafından vurulmasıyla başlayan ve hala devam etmekte olan protestolar hakkında konuştu. Güzaltan, Fransız vatandaşlarının yoğun protestoları sonrasında ortaya çıkan iç kargaşa sebebiyle Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u çok zor günlerin beklediğini ifade etti. Ayrıca Güzaltan "Gerileyen liberalizmle beraber Avrupa'nın pek çok yerinde bu ve benzeri olayları, süreçler yaşanacak." şeklinde konuşarak sözlerine son verdi.

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