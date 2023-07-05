Gürler Akdora Paris'ten bildirdi: İşte Fransa'da yaşanan krizin sebepleri!

Vatan Partisi Fransa Temsilcisi Gürler Akdora, Fransa'da genç bir sürücünün vurulmasının ardından ülkede baş gösteren protestolar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Akdora, yaşanan olayların Fransa'da hükümet açısından bardağı taşıran son damla olduğunu belirtti.

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Vatan Partisi Fransa Temsilcisi Gürler Akdora, Fransa'da yaşanan krizi yaratan süreci kısaca şu şekilde özetledi:

Macron hükümetinin, Covid 19 pandemisi öncesinde hastane reformu adı altında hastaneleri ve sağlık personellerini kısıtlayan bir reform getirmesi ve neticesinde pandemi başlayınca beklenmedik yerden darbe yemesi yani vatandaşların sağlık sorunlarının reformla birlikte çözüleceğine katlanarak artması.

• Avrupa'da yaşanan enerji krizi ve beraberinde gelen ekonomik sıkıntılar

• 62 olan emeklilik yaşı sınırının 65 yaşına çekilmesi

Fransa'nın göçmen politikası

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