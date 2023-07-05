Yıldırım Gençer ve Kemal Çiçek değerlendirdi: Gladyo'yu Türkiye'ye kim yerleştirdi?

Vatan Partisi Genel Saymanı Yıldırım Gençer ve Hukukçu Kemal Çiçek, konuyla alakalı olarak " O zamanlar Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en karanlık dönemlerinden biri yaşandı. Planlı bir olaydı ve faillerinin bazıları şu an hala kaçak vaziyette. Toplumu birbirine düşürmeye yönelik sergilenen bir gayretti bunlar. Tabi Türk toplumu buna imkan vermedi. Bu işin bir Gladyo faaliyeti olduğu da süreç içerisinde ortaya çıktı. Gladyo faaliyeti, Türkiye'yi bir Alevi-Sünni çatışmasına çekmek istedi ama başarılı olamadı. " ifadelerini kullanırken Gençer ise şunları kaydetti:

- Başbağlar'da kurşun sıkan da Madımak'ı yakan da aynı merkez. Bu bir gladyo tertibi. Amerikancı gladyonun Türkiye'deki aparatlarına verdiği talimatla aydınlarımız katledildi.Amerikancı gladyonun Türkiye'de körüklemek istediği Alevi-Sünni çatışmasına dönemin devlet yetkilileri engel olacağına, olanak sağlamışlardır. 90'larda zaten arka arkaya gelen Gladyo faaliyetleri var: Muammer Aksoy'un, Bahriye Üçok'un, Turan Dursun'un, Uğur Mumcu'nun, Çetin Emeç'in, Eşref Bitlis'in, Halit Güngen'in öldürülmesi olayları, faili meçhul olarak anılsa da aslında failinin belli olduğu yani Amerika olduğu belgeleriyle ortaya konmuştur. Bu saldırılar, Türkiye'nin bağımsızlığını, bütünlüğünü bozamadı.