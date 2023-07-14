Halil Nebiler'den kritik NATO öngörüsü: "Süleyman Soylu'dan çıkış bekliyorum"

Halil Nebiler, NATO'ya hayır demenin şart olduğunun ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Joe Biden vesayeti altında olmayı kabul etmesinin yakışıksız olacağının altını çizdi. Nebiler, Süleyman Soylu'dan NATO konusunda olumsuz bir çıkış beklediğini vurguladı ve şunları dile getirdi:

- Erdoğan'ın karakteri ve Türk milleti bidenin vesayeti altına girmeyi kabul eder mi? Bu yakışır mı? Hep birlikte hayır diyeceğiz ya da ABD vesayeti altına gireceğiz. Ben Sayın Süleyman Soylu'dan da bir çıkış bekliyorum bu konuda. Çünkü kendisi ABD ve darbe karşıtlığını en net ortaya koyan siyasetçilerden biridir.