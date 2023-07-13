Halil Nebiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslendi: "Boyun eğme ey Erdoğan!"

Gazeteci Halil Nebiler, Türkiye'nin İsveç ve Ukrayna'nın NATO üyeliklerine açık kapı bırakması üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve TBMM'de yer alan Milletvekillerine seslendi. Nebiler "Boyun eğme Erdoğan!" şeklinde konuştu.

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Halil Nebiler, Türkiye'nin yüzünü NATO'ya dönmeyi tercih etmesi sonrası Batı basınında Erdoğan'a düzülen övgüler için "Düşmanın seni övüyorsa sende bir terslik var demektir o yüzden boyun eğme ey Erdoğan" derken aynı zamanda milletvekillerini de boş geçmedi. Nebiler "Ey 600 vekil PKK ile silah arkadaşı olmayı kabul edecek misiniz! İçinize sinecek mi! Yakışacak mı bize? NATO oylamasında elinizi vicdanınıza koyun!" ifadelerini dile getirdi.

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