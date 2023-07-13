İşin Aslı - 12 Temmuz 2023

Prof. Dr. Emin Gürses, NATO Liderler Zirvesi’ni değerlendirdi. Gürses’in gündeminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsveç’in NATO üyeliğine yeşil ışık yakması da vardı.

Gürses, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı’nda yaptığı ve İsveç’in NATO üyeliğine karşı Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne alınmasını teklif eden konuşmasına değindi. Gürses ayrıca Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliği için daha önce terör şerhi koyması ve sonra bunu AB üyeliği şartı olarak değiştirmesini değerlendirdi.

Prof. Dr. Emin Gürses’in gündemindeki bir diğer konu başlığı, üniversitelerdeki FETÖ varlığı oldu. Metin Külünk’ün tweet’ini değerlendiren Gürses, üniversiteler FETÖ’den arındırıldı mı sorusunu değerlendirdi.

Prof. Dr. Emin Gürses, Türkiye’nin İsveç adımı sonrasında Rusya’nın nasıl hamle yapacağı konusuna değindi. Gürses ayrıca Türkiye’nin Ukrayna’ya Azov komutanlarını iade etmesi üzerine açıklamalarda bulundu.

Gürses, Türkiye’nin dış politikasındaki değişimin sebepleri üzerine de açıklamalar yaptı. Gürses, Hükümetin İsveç kararı ve Ukrayna’ya NATO desteği vermesinin arkasındaki gerçekleri aktardı.

Gürses, Rusya’da Wagner’in ayaklanması olayını da değerlendirdi. Gürses, Prigojin’in arkasındaki güçleri açıkladı.

Prof. Dr. Emin Gürses’in gündeminde KDV ve harçlara yapılan zamlar da vardı. Gürses, KDV’nin 22 yıl sonra yüzde 18’den yüzde 20’ye çıkartılmasını değerlendirdi.