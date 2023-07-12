Utku Reyhan değerlendirdi: "Erdoğan boyun eğdi"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğine olumlu bakmasının Batıya boyun eğme anlamına geldiğini belirtti.

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Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, izlenen politikaların ayaklarının yere basmadığını belirtti. Reyhan özetle şöyle konuştu:

- Hükümetin boyun eğdiği çok açık. CHP liderini eleştiriyorlardı tefecilerin peşinde koşuyor diye. Şimdi sırf o kaynaklara erişebilmek için tefecilerin siyasi şantajlarına boyun eğen bir çizgiye geldiler. Mehmet Şimşek, Türkiye'yi yağmalamak isteyenlere müsaade edecek nitelikte bir Bakan. Dolayısıyla sürpriz, beklenmedik bir durum yok. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyesi olmayacağını biliyoruz hepimiz. Bunu Türkiye'yi yönetenler de Avrupa'yı yönetenler de biliyor. Türkiye hiçbir zaman AB üyesi olmayacak en azından tek parça bir şekilde üye olmayacak.
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