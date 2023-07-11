Joe Biden'ın ağzından kaçırdığı gerçeği Abdurrahman Dilipak açıkladı!
Gazeteci Yazar İsmet Özçelik ve Gazeteci Yazar Abdurrahman Dilipak, İsveç'in NATO'ya üyeliğinin bölgesel ve küresel etkileri üzerinde önemli açıklamalar yaptı.
İsmet Özçelik, 15 Temmuz ve 12 Eylül'ün arkasında NATO'nun olduğunu belirtti ve şunları kaydetti:
- 15 Temmuz'un arkasında NATO var. FETÖ, NATO'nun çocuğudur. 12 Eylül'ün arkasında NATO var, Gladyo var. Bizim NATO'nun genişlemesini onaylamamız demek, Türkiye'ye çevrilen namluları biraz daha çoğaltmamız anlamına geliyor. Bu bir güvenlik sorunudur, Türkiye'ye yönelik tehditi büyütüyor. ABD bizi, Asya'ya kaymayalım diye resmen Avrupa'ya bağladı. Yapacağımız her yanlış bizi iyice Batının kucağına oturtur. Asya ve İslam ülkeleriyle sıkı dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Yapılacak hataların bedeli çok ağır olur.
Abdurrahman Dilipak ise NATO'nun, Türkiye'yi savaşın paratoneri yapmak istediğini vurgularken şunları ifade etti:
- Bize İsveç gösteriliyor ama asıl üzerinde hesap yapılan ülkenin Türkiye olduğu anlaşılıyor. NATO bir bakıma Karadeniz'i istiyor. Karadeniz'in Rusya'dan koparılması söz konusu. Ukrayna konusunda Biden "Ukrayna NATO üyeliğine hazır değil, eğer savaş devam ederken Ukrayna'yı NATO'ya alırsak bu NATO ile Rusya'nın savaşı olacak" diyor. Aslında Biden ağzından kaçırıyor çünkü Çin ve Rusya'nın oyunun dışına itilmesi gerekiyor. Türkiye'yi savaşın paratoneri yapmak isteyen bir NATO aklı var. Önce Türkiye'nin durdurulması gerekiyor Avrupa'ya doğru ilerleyebilmeleri için. NATO kuvvetleri Rusya'nın denizden geçişini engellemek için Türkiye'ye füze konumlandıracaklar ve Türkiye savaşın ön cephesi olacak. Biz savaş üssü, ucuz asker deposu olarak kullanılacağız. Zorla Avrupa'ya girmek istiyoruz. Bizim ne işimiz var Avrupa'da!
# Günlük # abdurrahman dilipak # ismet özçelik # nato # türkiye # isveç # rusya # erdoğan # meclis # Biden # abd # amerika