Joe Biden'ın ağzından kaçırdığı gerçeği Abdurrahman Dilipak açıkladı!

İsmet Özçelik, 15 Temmuz ve 12 Eylül'ün arkasında NATO'nun olduğunu belirtti ve şunları kaydetti:

- 15 Temmuz'un arkasında NATO var. FETÖ, NATO'nun çocuğudur. 12 Eylül'ün arkasında NATO var, Gladyo var. Bizim NATO'nun genişlemesini onaylamamız demek, Türkiye'ye çevrilen namluları biraz daha çoğaltmamız anlamına geliyor. Bu bir güvenlik sorunudur, Türkiye'ye yönelik tehditi büyütüyor. ABD bizi, Asya'ya kaymayalım diye resmen Avrupa'ya bağladı. Yapacağımız her yanlış bizi iyice Batının kucağına oturtur. Asya ve İslam ülkeleriyle sıkı dayanışma içinde olmamız gerekiyor. Yapılacak hataların bedeli çok ağır olur.

Abdurrahman Dilipak ise NATO'nun, Türkiye'yi savaşın paratoneri yapmak istediğini vurgularken şunları ifade etti: