Eski Beşiktaşlı futbolcudan Fenerbahçe'ye Rusya desteği!

Emre Eren, Dinamo Kiev kulübünün yayınladığı açıklamaları ahlak dışı ve talihsiz olarak nitelendirdi. Eren, konunun can sıkıcı olduğunu aktarırken "Bugüne kadar hiçbir kulübe yapılmamış ahlak dışı yorumlar, çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Ayrıca Eren şunları kaydetti:

- Ülkemizin ve Fenerbahçe'nin çok ciddiye almaması gerekir ama en yakın zamanda hem kulüp hem devletimiz açıklama yapmalı.