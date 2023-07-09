Eski Beşiktaşlı futbolcudan Fenerbahçe'ye Rusya desteği!

Eski Beşiktaşlı futbolcu ve Spor Yorumcusu Emre Eren, Ukrayna'nın Dinamo Kiev kulübünün, Fenerbahçe'nin Rusya'da kamp yapmasıyla ilgili olarak yaptığı çirkin açıklamalar hakkında konuştu.

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Emre Eren, Dinamo Kiev kulübünün yayınladığı açıklamaları ahlak dışı ve talihsiz olarak nitelendirdi. Eren,  konunun can sıkıcı olduğunu aktarırken "Bugüne kadar hiçbir kulübe yapılmamış ahlak dışı  yorumlar, çok üzgünüm" ifadelerini kullandı. Ayrıca Eren şunları kaydetti:

- Ülkemizin ve Fenerbahçe'nin çok ciddiye almaması gerekir ama en yakın zamanda hem kulüp hem devletimiz açıklama yapmalı.
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