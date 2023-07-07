Ekonomist Hikmet Baydar değerlendirdi: Enflasyon nasıl düşer?

Ekonomist Hikmet Baydar, Bakan Mehmet Şimşek'in ekonomi politikaları çerçevesinde enflasyonun nasıl seyredeceği hakkında açıklamalarda bulundu. Baydar, vatandaşın cebindeki rahatlamanın nasıl mümkün olacağının ipuçlarını verdi. Baydar, sıkı para politikalarının pahalılığı beraberinde getireceğini ifade etti.