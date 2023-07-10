TGB Yaz Kampları başlıyor: Atatürkçü gençler bir araya geliyor!

Kayahan Çetin, vatansever gençleri Türkiye Gençlik Birliği Yaz Kamplarına davet etti, "Milliyetçi, Sosyalist, Devrimci gençler Atatürk ve Atatürkçülük'te birleşiyor. 3500 yeni üyemiz var. Gençlik burada kendini buluyor. Ağrı, Van her yerden gençler orada olacak." diyen Çetin, Çanakkale Ayvacık'ta 30 Temmuz-5 Ağustos arası birinci yaz kampı, 6-12 Ağustos arasında da ikinci yaz kampının gerçekleşeceğini ifade etti. Ayrıca Çetin, 23-29 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Liseliler Birliği Kampının olacağını da vurguladı.