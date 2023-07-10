Vatan Partisi'nden Alsancak Limanı'nın özelleştirilmesine tepki: "Türkiye'yi borca batıracaklar!"
Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Çağdaş Cengiz, İzmir Alsancak Limanı'nın özelleştirilmesi konusunda bir tepki açıklaması yaptı. Cengiz "Türkiye'yi yeniden borca batıracaklar" dedi.
Çağdaş Cengiz, İzmir Alsancak Limanı'nın özelleştirilmesiyle ilgili olarak "Bu özelleştirme girişimi AK Parti'nin 1980'den beri Türkiye'yi borca batıran neoriberal ekonomi sistemine bağlılık göstergesidir." ifadelerini kullandı. Ayrıca Cengiz şunları belirtti:
- Şimşek hızında özelleştirme, şimşek hızında satışlara şaşırmıyoruz. Türkiye'yi yeniden borca batırma ekonomisinin başına geçtiler.