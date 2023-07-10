Dr. Mehmet Perinçek: "Batıdan para bulma peşindeler!"

Dr. Mehmet Perinçek, AK Parti'nin Batı sermayesinin Türkiye'ye çekilmesiyle yaşanan krizi aşmaya çalıştığını ancak bunun bir bedeli olacağını dile getirdi. Perinçek Kılıçdaroğlu'nun Londra'dan para getirme planıyla Erdoğan'ın Ukrayna politikasını "Batıdan para bulma peşinde olduklarını anlıyoruz" sözleriyle birbirine benzetti. Ayrıca Perinçek "Erdoğan yönetiminin bu durumu çözecek ne bir bakışı ne bir fikri ne bir programı ne bir sınıfsal gerçekliği var. Tüm bunlar Erdoğan yönetimini tekrardan Batının kucağına oturtuyor." ifadelerini kullandı.