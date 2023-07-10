Hakan Topkurulu uyardı: "Halk hareketlenecek, meydanlar dolacak, yaz ve sonbahar çok sıcak geçecek!"

Hakan Topkurulu, ekonomideki gelir dağılımının bozulmasının ülkedeki tüm dinamikleri tetikleyeceğini ve ülkeyi bir çıkmaza sürükleyeceğini belirtti. Topkuru şunları söyledi:

- Gelir dağılımındaki bozulma ekonomideki bütün dinamikleri tetikler ve çıkmaza sürükler. İşsizliği arttırır. BRICS ülkeleri ABD dolarını sistem dışına çekerlerse, ABD ve ona dayanan güçler neye uğradığını şaşırır. Türkiye'nin kurtarıcısı Vatan Partisi'dir, siz aldığı oya bakmayın programı çok sağlam kaya gibi ama uygulaması yürek ister. Doları yasaklayabilecek var mı bir tane? Kur korumalı mevduatla falan bu iş olmaz. Bu kandırıkçlık, sahtekarlık. Onun için bizim programımızın uygulanması yürek işidir. Yürekli insanın yapacağı iştir. Diğer partilerin de yüreği kaldırmaz böyle şeyleri, kalpten giderler. Benim emeklim 7500 TL alacak onların vekili 70 bin TL alacak bir de hala Milletvekiliyse 170 bin TL alacak, benim emeklim de buna ses çıkarmayacak! Caddeler dolacak göreceksiniz. Meydanlar dolacak, halk hareketlenecek. Yaz ve sonbahar çok sıcak geçecek. Sayın Erdoğan, Mehmet Şimşek'in yüzüne dönüp bakamayacak. Şimşek'i nereye saklayacağını bilemeyecek. Emekliyi kimse yabana atamaz. Onlar meydanları doldurduğunda Mehmet Şimşek'i saklayacak yer bulamazsınız.