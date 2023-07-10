Hakan Topkurulu: "AK Parti yıkılacaksınız!"

Hakan Topkurulu, AK Parti hükümetinin ekonomi politikalarını eleştirdi. Emeklilere yüzde 25 oranında yapılan zamdan gururla bahsedilmesi konusunda tepkili olan Topkurulu, 70 bin TL olan emekli maaşını reddetmeyen tüm Milletvekillerini eleştirdi. Topkurulu konuyla ilgili olarak " Asil 7500 TL alırken onun vekili 70 bin TL alıyor. Ayrıca emeklimiz 25-30 yıl çalıştıktan sonra ancak o parayı almaya hak kazanabiliyor. Vekillerin ise 2 yıl görev yapmaları emekli olmalarına yetiyor. Yıkılacaksınız AK Parti, Vatan Partisi geliyor çünkü çözümün anahtarı Mustafa Kemal Atatürk'tür. Düğümü çözecek tek kılıç Vatan Partisi'nin elindeki kılıçtır." şeklinde konuştu.