Vatan Partisi'nden vergi zamlarına tepki: "Bu zamlarla mücadele edeceğiz"

Türkiye zamlarla uyandı. Genel KDV yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkartıldı. Yüzde 8'e tabi mal ve hizmetlerin KDV'si yüzde 10'a çıkarıldı. KDV'nin yanı sıra bazı harç ve vergilerde de zamlar yapıldı.

VATAN PARTİSİ ZAMLARA TEPKİ GÖSTERDİ

Vatan Partisi, yapılan zamlara tepki gösterdi. Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

- Sayın Cumhurbaşkanı, Mehmet Şimşek tercihiyle krizin faturasını sabit gelirliye yıkacağının sinyalini vermişti. Zenginden alınacak doğrudan #vergi yerine yoksuldan alınacak dolaylı vergi tercihi onlara "rasyonel" görünüyor demek ki. Bu zam fırtınası ile mücadele edeceğiz.

Vatan Partisi Ekonomi Politikaları Büro Başkanı Hakan Topkurulu da zamlara tepki gösteren isimler arasındaydı. Topkurulu, "KDV vs vergileri arttırmak haksızlık doğurur. Kurumlar ve gelir vergileri doğru dürüst artmalı. Kriz halkın sırtına bindiriliyor." ifadelerini kullandı.