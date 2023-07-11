Halil Nebiler'den iktidara NATO çağrısı: "Avrupa Birliği'ne girsen ne olur!"

Gazeteci Halil Nebiler, İsveç'in NATO'ya üyeliği karşılığında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin AB'ye giriş garantisi istemesi hakkında dikkat çeken yorumlarda bulundu. Nebiler konuyla ilgili olarak " İsveç'i kabul ederseniz, Türk Devletleri Teşkilatı'nda bile yer bulamazsınız." dedi.

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Halil Nebiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsveç'in NATO üyeliği hakkında yaptığı konuşmayı eleştirdi. Nebiler özetle şunları belirtti:

- Avrupa Birliği'ne girsen ne olacak çıksan ne olacak! AB, senin gözlemci olarak davet edildiğin Şangay İşbirliği Örgütü'nden para dileniyorlar. Kendilerini Amerika'dan bir kurtarabilseler Rusya'ya koşa koşa gidecekler, zaten çaktırmadan gidiyorlar. ABD almış AB'yi pençesinin altına kıpırdatmıyor ama AB bizim için önemli değil. Bizim bayrağımızdaki kırmızı kandır, bunların bayrağındaki o yıldızlar silahtır, atom bombasıdır, uçaktır yani savaş malzemesidir. Türkiye'ye yönelik en büyük tehdit NATO'dur. Finlandiya'dan sonra İsveç'i de NATO'ya alırsak iki namlu daha doğrulturuz üstümüze. İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya alınması bizden sonra en çok Rusya'yı tehdit ediyor. Siz NATO'nun doğuya doğru genişlemesine karşı çıkmazsanız, İsveç'i bile kabul ederseniz Türk Devletleri Teşkilatı'nda bile yer bulamazsınız. Kimse güvenmez size.
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