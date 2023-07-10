Halil Nebiler yorumladı: "Erdoğan, milli çizgiden savrulmaya başladı"
Gazeteci Halil Nebiler, Gaffar Yakınca'nın Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Halk Kaygılı" başlıklı yazısını yorumladı. Nebiler konuya dair " Erdoğan milli çizgiden savrulmaya başladı" ifadesini kullandı.
Gazeteci Halil Nebiler, Gaffar Yakınca'nın Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Halk Kaygılı" başlıklı yazısını yorumladı. Nebiler konuya dair " Erdoğan milli çizgiden savrulmaya başladı" ifadesini kullandı.
# Televizyon Gazetesi # halil nebiler # Gaffar Yakınca # aydınlık # türkiye # erdoğan # cumhurbaşkanı