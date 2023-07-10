Halil Nebiler yorumladı: "Erdoğan, milli çizgiden savrulmaya başladı"

Gazeteci Halil Nebiler, Gaffar Yakınca'nın Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Halk Kaygılı" başlıklı yazısını yorumladı. Nebiler konuya dair " Erdoğan milli çizgiden savrulmaya başladı" ifadesini kullandı.

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Gazeteci Halil Nebiler, Gaffar Yakınca'nın Aydınlık Gazetesi'nde yer alan "Halk Kaygılı" başlıklı yazısını yorumladı. Nebiler konuya dair " Erdoğan milli çizgiden savrulmaya başladı" ifadesini kullandı.

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