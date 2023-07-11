M. Kemal Çiçek değerlendirdi: Vatandaşa "Tasarruf!" diyenlerin meclisteki lokanta sayısı dudak uçuklattı!

Mustafa Kemal Çiçek, Türk halkına tasarrufu öğütleyen devletin de tasarruf yapması gerektiğini aksi halde bu tutarsızlığın sonucunun Türkiye'nin kaybetmesi olduğunu ifade etti. Ayrıca Çiçek şunları vurguladı:

- TBMM şu an yürüyen yemekhane vaziyetinde. Mecliste 14 tane lokanta var. Meclisin amacı bu değil. Tasarrufu herkes yapmalı ki vatandaş 'Devletim, bürokrasim tasarruf yapıyor ben de yapmalıyım' desin. Aksi halde bir netice almamız mümkün olmaz, millet olarak hepimiz kaybederiz.