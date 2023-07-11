Özgür Altınbaş değerlendirdi: "O ülkenin NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nı başlatır!"

Aydınlık Gazetesi Dış Haberler Editörü Özgür Altınbaş, İsveç ve Ukrayna'nın NATO'ya üyelikleri ve Türkiye'nin izleyeceği yol hakkında kritik açıklamalar yaptı.

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Özgür Altınbaş bugün ki NATO Liderler Zirvesi hakkında şunları belirtti: - Ukrayna'nın NATO'ya üye olamayacağını herkes biliyor Sayın Cumhurbaşkanı dahil. Çünkü toprak bütünlüğü yok, bir savaş halinde. Bu şartlarda hiçbir ülke NATO üyesi olamaz. Şu anda Ukrayna'nın NATO'ya üye olması demek 3. Dünya Savaşı'nın başlaması demek. Çünkü NATO müttefiki bir ülkeye yapılmış saldırı tüm NATO ülkelerine yapılmış olarak kabul ediliyor.

# Ulusal Özel # 3. dünya savaşı # Ukrayna # isveç # türkiye # nato # Biden # erdoğan

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