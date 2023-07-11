Özgür Altınbaş değerlendirdi: "O ülkenin NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nı başlatır!"

Özgür Altınbaş bugün ki NATO Liderler Zirvesi hakkında şunları belirtti: - Ukrayna'nın NATO'ya üye olamayacağını herkes biliyor Sayın Cumhurbaşkanı dahil. Çünkü toprak bütünlüğü yok, bir savaş halinde. Bu şartlarda hiçbir ülke NATO üyesi olamaz. Şu anda Ukrayna'nın NATO'ya üye olması demek 3. Dünya Savaşı'nın başlaması demek. Çünkü NATO müttefiki bir ülkeye yapılmış saldırı tüm NATO ülkelerine yapılmış olarak kabul ediliyor.