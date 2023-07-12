Odak Noktası - 11 Temmuz 2023
Seda Anık'ın sunduğu Odak Noktası'nda bu hafta; Türkiye'nin dış politikadaki tutum değişimi, İsveç'in NATO üyelik süreci ve Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi konuşuldu.
Seda Anık'ın sunduğu Odak Noktası'nda bu hafta; Türkiye'nin dış politikadaki tutum değişimi, İsveç'in NATO üyelik süreci ve Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi konuşuldu.
Konuklar:
• Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan
• İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni
• Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek
• Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe
• Tarihçi Yazar Koray Kamacı
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