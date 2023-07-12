Odak Noktası - 11 Temmuz 2023

Seda Anık'ın sunduğu Odak Noktası'nda bu hafta; Türkiye'nin dış politikadaki tutum değişimi, İsveç'in NATO üyelik süreci ve Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi konuşuldu.

Konuklar:

• Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan

• İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni

• Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek

• Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe

• Tarihçi Yazar Koray Kamacı