Odak Noktası - 11 Temmuz 2023

Seda Anık'ın sunduğu Odak Noktası'nda bu hafta; Türkiye'nin dış politikadaki tutum değişimi, İsveç'in NATO üyelik süreci ve Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi konuşuldu.

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Seda Anık'ın sunduğu Odak Noktası'nda bu hafta; Türkiye'nin dış politikadaki tutum değişimi, İsveç'in NATO üyelik süreci ve Ukrayna'nın NATO'ya davet edilmesi konuşuldu.

Konuklar:

• Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Utku Reyhan

• İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Köni

• Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek

• Siyaset Bilimci Doç. Dr. Ali Fuat Gökçe

• Tarihçi Yazar Koray Kamacı

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