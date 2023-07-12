Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa'dan sert açıklama: "Erdoğan milli değil!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli olmadığını belirten İhsan Sefa konuya dair özetle şunları belirtti:

- Terörün başı ABD. Hükümet cesur davranamıyor, onun elini ayağını bağlayan korkular var. Türkiye'yi AB'ye almazlar, buna kanmayın artık. Biz Batı'ya yaklaşıp hep kaybediyoruz. Amerika ile birçok sorunumuz var. Bugün halkımızın yüzde 90'ından fazlası Amerika'yı düşman ilan edecektir. Erdoğan'ın gerçek bir milli duruşu olmadığını, gerçek amacının oy almak olduğunu bugün gelinen noktada görüyoruz. Türkiye bu dış politikayla hiçbir zaman bölgede güvenilir ve güçlü bir ülke olamaz, tam bağımsız olamaz. Erdoğan bu politikasıyla Batıdan kopmamız mümkün değil. Biz yine Batının sömürüsüne, baskısına, emperyalist oyunlarına kendimizi teslim etmişiz. Türkiye'yi Avrupa'nın gaz merkezi yapmak isteyen, her türlü desteğe hazır Rusya'yı itiyoruz onun yerine teröristlere destek verip Türkiye'yi bölmeye çalışan NATO'ya "Evet" diyoruz. Dış politikada milli değiliz.