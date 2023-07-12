Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa'dan sert açıklama: "Erdoğan milli değil!"
Emekli Hava Kurmay Albay İhsan Sefa ve Avukat Mustafa Kemal Çiçek, hükümetin İsveç politikalarını milli olmamakla eleştirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli olmadığını belirten İhsan Sefa konuya dair özetle şunları belirtti:
- Terörün başı ABD. Hükümet cesur davranamıyor, onun elini ayağını bağlayan korkular var. Türkiye'yi AB'ye almazlar, buna kanmayın artık. Biz Batı'ya yaklaşıp hep kaybediyoruz. Amerika ile birçok sorunumuz var. Bugün halkımızın yüzde 90'ından fazlası Amerika'yı düşman ilan edecektir. Erdoğan'ın gerçek bir milli duruşu olmadığını, gerçek amacının oy almak olduğunu bugün gelinen noktada görüyoruz. Türkiye bu dış politikayla hiçbir zaman bölgede güvenilir ve güçlü bir ülke olamaz, tam bağımsız olamaz. Erdoğan bu politikasıyla Batıdan kopmamız mümkün değil. Biz yine Batının sömürüsüne, baskısına, emperyalist oyunlarına kendimizi teslim etmişiz. Türkiye'yi Avrupa'nın gaz merkezi yapmak isteyen, her türlü desteğe hazır Rusya'yı itiyoruz onun yerine teröristlere destek verip Türkiye'yi bölmeye çalışan NATO'ya "Evet" diyoruz. Dış politikada milli değiliz.
Mustafa Kemal Çiçek ise hükümetin dış politikada doğru adımlar atmadığını ifade ederken şunları vurguladı:
- Bugün Kandil'den daha çok terörist Stockholm'de yaşıyor. İsveç ikinci Kandil olmuş vaziyette. Tüm bu provokasyonları İsveç devleti de engellemiyor, biz de bunları görmezden geliyoruz. NATO'nun bu siyasetinin Rusya'ya yönelik olduğu belli. Rusya'ya gözdağı vermeye çalışıyorlar. Denge politikamızın denge politikası olmaktan çıktığını düşünüyorum. Nasıl sürdüreceksiniz bu politikayı?