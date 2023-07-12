Dr. Mehmet Perinçek, Amerika'nın gerçek hedefini açıkladı: "Türk-Rus savaşı istiyorlar!"

Dr. Mehmet Perinçek konuya dair özetle şu ifadeleri vurguladı:

- Türkiye'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklemesi demek sadece Rusya'nın değil Türkiye'nin de kuşatılması demek. Türkiye'nin sonuç olarak Rusya'nın kuşatılma planlarına tam bir destek vermesi Türk-Rus ilişkilerine yansıyacaktır illa. ABD'nin Ukrayna sorununu kışkırtması Türk-Rus ilişkilerini sabote etmek için. ABD, Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek istiyor. Çünkü bölgedeki planlarını hayata geçirmenin tek bir şartı var: Türkiye ile Rusya'yı savaştırmak. Burada iki tarafta kaybeder, Batılı emperyalist güçler kazanır. Astana süreci de zarar görür, PKK bayram yapar. Aslında PKK'yı NATO'ya alıyoruz.Ukrayna'da yaptığınız hareket domino taşı gibi Doğu Akdeniz'de de sizi vuruyor. Suriye de PKK'yı sevindiriyorsunuz Doğu Akdeniz'de de Yunanistan ve Rum Kesimi'ni sevindireceksiniz. Ankara'daki hükümetle Atina'daki hükümetin kafası aynı çalışıyor.Siz ABD'ye istediğiniz kadar yaranın onlar sizi çoktan silmiş. Onlara boyun eğerek, yaranmaya çalışarak tehdidi engelleyebileceğinizi düşünüyorsunuz. Bu çok yanlış, tam tersine ABD'nin sizi yıkmasına çok daha uygun bir zemin yaratmış oluyorsunuz.