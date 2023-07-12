Dr. Mehmet Perinçek, Amerika'nın gerçek hedefini açıkladı: "Türk-Rus savaşı istiyorlar!"

Vatan Partisi Rusya Temsilcisi Dr. Mehmet Perinçek, Ukrayna'nın NATO üyeliği meselesinin kışkırtılmasının Amerika tarafından Türkiye ile Rusya'yı savaştırma amacıyla yapıldığını ifade etti.

Son Güncelleme:

Dr. Mehmet Perinçek konuya dair özetle şu ifadeleri vurguladı:

- Türkiye'nin Ukrayna'nın NATO üyeliğini desteklemesi demek sadece Rusya'nın değil Türkiye'nin de kuşatılması demek. Türkiye'nin sonuç olarak Rusya'nın kuşatılma planlarına tam bir destek vermesi Türk-Rus ilişkilerine yansıyacaktır illa. ABD'nin Ukrayna sorununu kışkırtması Türk-Rus ilişkilerini sabote etmek için. ABD, Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirmek istiyor. Çünkü bölgedeki planlarını hayata geçirmenin tek bir şartı var: Türkiye ile Rusya'yı savaştırmak. Burada iki tarafta kaybeder, Batılı emperyalist güçler kazanır. Astana süreci de zarar görür, PKK bayram yapar. Aslında PKK'yı NATO'ya alıyoruz.Ukrayna'da yaptığınız hareket domino taşı gibi Doğu Akdeniz'de de sizi vuruyor. Suriye de PKK'yı sevindiriyorsunuz Doğu Akdeniz'de de Yunanistan ve Rum Kesimi'ni sevindireceksiniz. Ankara'daki hükümetle Atina'daki hükümetin kafası aynı çalışıyor.Siz ABD'ye istediğiniz kadar yaranın onlar sizi çoktan silmiş. Onlara boyun eğerek, yaranmaya çalışarak tehdidi engelleyebileceğinizi düşünüyorsunuz. Bu çok yanlış, tam tersine ABD'nin sizi yıkmasına çok daha uygun bir zemin yaratmış oluyorsunuz.
Dr. Mehmet Perinçek: "Batıdan para bulma peşindeler!"Dr. Mehmet Perinçek: "Batıdan para bulma peşindeler!"Uzman Görüşü
Erdoğan hükümeti anlaşmayı ihlal etti! Rusya'dan tepki geldiErdoğan hükümeti anlaşmayı ihlal etti! Rusya'dan tepki geldiDış Politika
# Perinçek # rusya # türkiye # erdoğan # Putin # abd # nato # rus türk # ABD Rusya Türkiye # Ukrayna

Benzer Videolar

"Yunanistan savaş planı hazırlıyor!" "Yunanistan savaş planı hazırlıyor!"
"Hedefimiz Ulusal Kanal'ı zirveye taşımak" "Hedefimiz Ulusal Kanal'ı zirveye taşımak"
Türkkan'dan yeni dönem yorumu Türkkan'dan yeni dönem yorumu
Ulusal Kanal'da yeni görevlendirme! Ulusal Kanal'da yeni görevlendirme!
"Ulusal çıkarları değil para ve seçimi düşünüyorlar" "Ulusal çıkarları değil para ve seçimi düşünüyorlar"
Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel duyurdu Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel duyurdu
"Erdoğan boyun eğdi" "Erdoğan boyun eğdi"
Odak Noktası - 11 Temmuz 2023 Odak Noktası - 11 Temmuz 2023
Ana Haber - 11 Temmuz 2023 Ana Haber - 11 Temmuz 2023
"Avrupa Birliği'ne girsen ne olur!" "Avrupa Birliği'ne girsen ne olur!"
"O ülkenin NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nı başlatır!" "O ülkenin NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nı başlatır!"
Vatandaşa "Tasarruf!" diyenlerin meclisteki lokanta sayısı dudak uçuklattı! Vatandaşa "Tasarruf!" diyenlerin meclisteki lokanta sayısı dudak uçuklattı!
Çok Okunanlar
1 12 Temmuz Resmi Gazete kararları
2 NATO Vilnius Zirvesi Bildirisi tam metni
3 Varoluşçu yazar Milan Kundere vefat etti!
4 Doğu Perinçek'ten milletvekillerine tarihi çağrı!
5 Öldürücü ve kavurucu sıcaklara dikkat!