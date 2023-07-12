Koray Kamacı Yunanistan'ı ifşa etti!: "Yunanistan savaş planı hazırlıyor!"

Koray Kamacı, Türkiye'nin dış politikada değişen tavrı ve olası Türk-Yunan savaşı hakkında şu ifadeleri kullandı:

- Yıllardır bize tehdit olan bir ABD var, yıllardır tehdidi besleyen bir Batı var. Tehdidin kaynağını bildiğimiz halde, tehdidin kaynağının genişlemesini istemek intihardır. Bizim ekonomik olarak tek alternatifimiz Batı mı! BRICS ülkeleri orada. Bu gerçeği görmemiz lazım. Türkiye'de yapılan tüm darbelerin arkasında NATO var. 15 Temmuz'u Rusya yapmadı. Yeniden bir AB, Atlantik sevdasına kapılmanın hiçbir manası yok. Türkiye' yeni dünya düzenini kaçırmasın çünkü yeni dünya düzeni Asya'dan evriliyor. ABD NATO bünyesinde açık açık Avrasya'yı kuşatmak istiyor. Avrasya'nın en önemli merkezi ülkesi kim? Türkiye. Türkiye kendi kendini kuşatmaya mı alacak? Düşmanlar denizlerde cirit atıyor ve müthiş bir silahlanma var. Yunanistan hava ve deniz kuvvetleri yönünden çok önemli ve baskın bir savaş planı hazırlıyor ki The Economist dergisin 2023'te olması muhtemel olaylar sıralamasında 6. maddede Yunanistan ile Türkiye'nin olası bir savaşından bahsediliyor. ABD, Dedeağaç'ta silahlanmalar yapıp karargahlar kurarken diğer tarafta birileri Amerikan kuklası olarak hedef saptırıp "Bu silahlanmalar Rusya için Türkiye için değil" diye aklımızla alay ediyorlar. Burnumuzun dibindeki silahlanma Rusya ile mi alakalı! Rusya'ya yapılan kuşatmanın bir benzeri Türkiye'ye de yapılacak. Türkiye tarihinin en büyük tehdidiyle karşı karşıya. Türkiye resmen teslim olmuş. Koskoca Türk Devleti bu halde olmamalı. Türkiye'nin kırmızı çizgileri pembe çizgilere mi dönüyor diye düşünmeden edemiyorum.