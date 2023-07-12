Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, Ulusal Kanal GYY'nin oy birliği ile Beyhan Korkman olduğunu duyurdu
Ulusal Kanal'da yeni bir görevlendirme oldu. Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmenliği'ne oy birliği ile Beyhan Korkman'ın getirildiğini duyurdu.
Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, konuk olduğu Televizyon Gazetesi programında önemli bir duyuruda bulundu.
Önsel, Görev Vakfı'nın oy birliği ile Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni olarak Beyhan Korkman'ı getirdiğini açıkladı.