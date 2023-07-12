Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan'dan yeni dönem yorumu
Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, oy birliği ile seçilen Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman için "Korkman'ın yaratıcılığı, yenilikte ısrar etmesi, sınırları zorlaması yayınlarımıza yansıyacak" dedi.
Ulusal Kanal Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Türkkan, Televizyon Gazetesi programında oy birliği ile seçilen Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni Beyhan Korkman hakkında önemli yorumlarda bulundu.
Türkkan, "Korkman'ın yaratıcılığı, yenilikte ısrar etmesi, sınırları zorlaması yayınlarımıza yansıyacak" dedi.