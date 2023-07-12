Prof.Dr.Hasan Köni'den kritik AK Parti yorumu: "Ulusal çıkarları değil para ve seçimi düşünüyorlar"

Prof. Dr. Hasan Köni, AK Parti iktidarının İsveç ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine bakışı ve konuya dair yapacağı hamlelerin arka planında Türkiye'nin menfaatleri yerine kendi menfaatlerinin yattığını dile getirdi.

Prof. Dr. Hasan Köni, AK Parti iktidarının İsveç ve Ukrayna'nın NATO üyeliğine bakışı ve konuya dair yapacağı hamlelerin arka planında Türkiye'nin menfaatleri yerine kendi menfaatlerinin yattığını dile getirdi. Prof. Hasan Köni, hükümetin Rusya yerine NATO'dan yana tavır alması hakkında "Burada önemli olanın para ve seçimi kazanmak olduğunu anlıyoruz ki İstanbul 120 milyar dolarlık bir ek gelir getiriyor." ifadelerini kullandı.

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