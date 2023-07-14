Erdoğan, FETÖ konusunda taviz mi verecek?

Avukat Ebubekir Elmalı, Süleyman Soylu döneminde İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ'den atılanların görevlerine dönemediğini ancak Ali Yerlikaya ile birlikte bunun tersine döndüğünü belirterek bunun geleceğe dair iyi sinyaller vermediğinin altını çizdi.

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Avukat Ebubekir Elmalı, Süleyman Soylu döneminde İçişleri Bakanlığı'nda FETÖ'den atılanların görevlerine dönemediğini ancak Ali Yerlikaya ile birlikte bunun tersine döndüğünü belirterek bunun geleceğe dair iyi sinyaller vermediğinin altını çizdi. Elmalı konuya dair: "Devlet, FETÖ konusunda yeniden taviz doğuracak hamlelere girişirse bu tehlikeli ve onarılamaz bir yapı bozukluğuna neden olur." ifadelerini kullandı.

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