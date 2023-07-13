AK Partili Gazeteci açıkladı: "Erdoğan'a baskı var"

Mustafa Albayrak, Joe Biden'ın Türkiye'nin NATO konusundaki tavrını övmesinin kuşku duyulacak bir hareket olduğunu belirtirken şunları ifade etti:

-Biz Batının övgüsünü hak edecek hangi hatayı yaptık? Bunlar bizi övüyorsa bizden bir şey istiyorlardır. HDP dahil tüm partiler bir şeye evet diyorsa, herkes sizi seviyorsa burada bir yanlışlık vardır. Erdoğan'a baskı var, NATO ve Avrupa Birliği ülkeleri hep baskı yapıyor. TBMM'nin, milli iradenin İsveç'e ben "Hayır" demelerini, bir ayar vermelerini talep ediyorum. ABD, Türkiye'nin güvenini kaybetmiş bir ülkedir. Biz 15 Temmuz'da NATO ile mücadele ettik, FETÖ, NATO'nun çocuğudur.