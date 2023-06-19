Prof. Dr. Emin Gürses'ten çarpıcı açıklama: Erdoğan neden ekonomiyi Şimşek ve Erkan'a emanet etti?

Prof. Dr. Emin Gürses, Mehmet Şimşek’in ekonomide direksiyona geçmesinin İngiltere için bir mesaj taşıdığını belirtti. Şimşek’in ekonomide uygulayacağı reçetenin Batı tarafından yazıldığını vurgulayan Emin Gürses ayrıca “Londra’nın güvenilir adamı” olarak bilinen Bakan Şimşek için şu açıklamaları yaptı:

- Mehmet Şimşek’in gelmesi, İngiltere’deki finans çevrelerinin istediği bir şey. Kılıçdaroğlu gelseydi, onun da İngiltere ve Amerika da adamları vardı. Birkaç tane profesör bulmuştu biliyorsunuz. Mehmet Bey’in gelmesi İngiltere’ye bir mesajdır.

Ekonominin kurumsallaşması gerektiğini hep söylediğini, Prof. Dr. Daron Acemoğlu örneği üzerinden belirten Gürses ayrıca Hafize Gaye Erkan ve Amerikan derin devleti olarak adlandırılan CFR hakkında da konuştu. Gürses şunların altını çizdi: