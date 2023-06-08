Bartu Soral: "Mehmet Şimşek ve Ali Babacan, ikisi de Abdullah Gül!"
Kalkınma Ekonomisti Bartu Soral, ekonomide Mehmet Şimşek bakanlığında Türkiye ekonomisinin nasıl olacağına dair açıklamalarda bulundu. Soral, Mehmet Şimşek ve Ali Babacan için " Bir şey becerecek olsalardı, görevde oldukları dönemde yaparlardı" ifadelerini kullandı.
Kalkınma Ekonomisti Bartu Soral, ekonomide Mehmet Şimşek bakanlığında Türkiye ekonomisinin nasıl olacağına dair açıklamalarda bulundu. Soral, Mehmet Şimşek ve Ali Babacan için " Bir şey becerecek olsalardı, görevde oldukları dönemde yaparlardı" ifadelerini kullandı.
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