Meltem Ayvalı gerici zihniyete ateş püskürdü: "Kadını kafese kapatamayacaksınız!"

Vatan Partisi Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, son günlerde ayyuka çıkan "Kadın Üniversitesi" konusunda açıklamaları bulunan Mustafa Destici, Bakan Yusuf Tekin ve Zekeriya Yapıcıoğlu gibi isimlere karma eğitimin gerekliliği konusunda ders niteliğinde açıklamalarda bulundu.

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Meltem Ayvalı, Kadın Üniversitesi söyleminin başarılı olamayacağını ve bunun kadınları kafese kapatmak olduğunu belirtirken özetle şunları kaydetti:

- Kadın Üniversitesi demek kadın kafesi demektir. Bu açıklamalar karma eğitimde delik açma girişimidir. Kadını toplumsal yaşamdan dışlamaya iter. Kadınla erkeğin eşit olmadığı toplumlar yerlerde sürünür. Kadınla erkek arasına duvar öremezsiniz, kadınları kafese kapatamazsınız! Sayın Destici ve diğerlerinin kültür ve değerlerimizi bilmediği açıktır. Kadını hayatın dışına itmeye çalışsalar da bunu yapamazlar. Erkeklerimiz de bu durumu kabul etmeyeceklerdir. Bu anlayış Anayasa ve Milli Eğitim'e de aykırıdır aynı zamanda. Kadınla erkeği düşmanlaştırırsanız ilerleyemezsiniz. Bu çabalara karşı Vatan Partisi'nin mücadelesi dün olduğu gibi bugün de sürecek.
CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür'den Bakan Tekin'e: "Karma eğitimi nasıl delebilirsiniz!"CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür'den Bakan Tekin'e: "Karma eğitimi nasıl delebilirsiniz!"TV Yayını
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