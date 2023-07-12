CKD Genel Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür'den Bakan Tekin'e: "Karma eğitimi nasıl delebilirsiniz!"

Prof. Dr. Tülin Oygür, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Karma Eğitim hakkında yaptığı açıklamaları yorumladı.Oygür, açıklamanın skandal olduğunu ifade etti. Ayrıca Oygür şunları belirtti:

- Sayın Bakan'ın ifadeleri bizzat Milli Eğitim Bakanlığı'nın verileriyle tamamen çelişiyor. Bakan Tekin'in ifadeleri son derece vahimdir. Çağdaşlaşmayla, eğitimle her şeyle çelişiyor bu ifadeler. Bu ne demektir? Böyle devlet olur mu? Siz karma eğitimi bu gerekçeyle nasıl delebilirsiniz? Kabul edilemez, çok vahim.