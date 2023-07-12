Ulusal Kanal'da yeni görevlendirme!
Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, yeni Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni'nin son olarak aydinlik.coım.tr'de başarılı işlere imza atan Beyhan Korkman olduğunu açıkladı. Önsel, Korkman'ın oy birliğiyle seçildiğini ve kendisine güvendiklerini belirtti.
Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, yeni Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni'nin son olarak aydinlik.com.tr'de başarılı işlere imza atan Beyhan Korkman olduğunu açıkladı. Önsel, Korkman'ın oy birliğiyle seçildiğini ve kendisine güvendiklerini belirtti. Ayrıca Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan da Beyhan Korkman'dan övgüyle bahsetti. Türkkan "Beyhan Korkman'ın yaratıcılığı, yenilikte ısrar etmesi, sınırları zorlaması yayınlarımıza yansıyacak" şeklinde konuştu.
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