Ulusal Kanal'da yeni görevlendirme!

Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, yeni Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni'nin son olarak aydinlik.coım.tr'de başarılı işlere imza atan Beyhan Korkman olduğunu açıkladı. Önsel, Korkman'ın oy birliğiyle seçildiğini ve kendisine güvendiklerini belirtti.

Son Güncelleme:

Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel, yeni Ulusal Kanal Genel Yayın Yönetmeni'nin son olarak aydinlik.com.tr'de başarılı işlere imza atan Beyhan Korkman olduğunu açıkladı. Önsel, Korkman'ın oy birliğiyle seçildiğini ve kendisine güvendiklerini belirtti. Ayrıca Ulusal Kanal Genel Müdürü Adnan Türkkan da Beyhan Korkman'dan övgüyle bahsetti. Türkkan "Beyhan Korkman'ın yaratıcılığı, yenilikte ısrar etmesi, sınırları zorlaması yayınlarımıza yansıyacak" şeklinde konuştu.

# Televizyon Gazetesi # Beyhan Korkman # erkan önsel # adnan türkkan # halil nebiler # görev vakfı # ulusal kanal

Benzer Videolar

"Ulusal çıkarları değil para ve seçimi düşünüyorlar" "Ulusal çıkarları değil para ve seçimi düşünüyorlar"
"Türk-Rus savaşı istiyorlar!" "Türk-Rus savaşı istiyorlar!"
"Yunanistan savaş planı hazırlıyor!" "Yunanistan savaş planı hazırlıyor!"
"Hedefimiz Ulusal Kanal'ı zirveye taşımak" "Hedefimiz Ulusal Kanal'ı zirveye taşımak"
Türkkan'dan yeni dönem yorumu Türkkan'dan yeni dönem yorumu
Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel duyurdu Görev Vakfı Başkanı Erkan Önsel duyurdu
"Erdoğan boyun eğdi" "Erdoğan boyun eğdi"
Odak Noktası - 11 Temmuz 2023 Odak Noktası - 11 Temmuz 2023
Ana Haber - 11 Temmuz 2023 Ana Haber - 11 Temmuz 2023
"Avrupa Birliği'ne girsen ne olur!" "Avrupa Birliği'ne girsen ne olur!"
"O ülkenin NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nı başlatır!" "O ülkenin NATO üyeliği 3. Dünya Savaşı'nı başlatır!"
Vatandaşa "Tasarruf!" diyenlerin meclisteki lokanta sayısı dudak uçuklattı! Vatandaşa "Tasarruf!" diyenlerin meclisteki lokanta sayısı dudak uçuklattı!
Çok Okunanlar
1 12 Temmuz Resmi Gazete kararları
2 NATO Vilnius Zirvesi Bildirisi tam metni
3 Varoluşçu yazar Milan Kundere vefat etti!
4 Doğu Perinçek'ten milletvekillerine tarihi çağrı!
5 Öldürücü ve kavurucu sıcaklara dikkat!