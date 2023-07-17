Uzmanlar açıkladı!: Yeni vergi ve zamlar yolda!

Yapılan zamların sürpriz olmadığını ifade eden Hikmet Baydar şunları söyledi:

- Zamlar sürpriz değil. Daha önce Ortodoks politikalara geçiş sinyallerinin alındığını ve bunun da yüksek faiz, sıkı para politikası ve yüksek vergi anlamına geldiğini açık açık ifade etmiştik. Kur ve faiz artışı bazı ciddi olumsuz etkiler yaratıyor. 10 kat artan bir faiz dışı açıktan bahsediyoruz. Buna bütçe mi dayanır, vatandaş mı dayanır! Hazine iki yakasını bir araya getiremezse vatandaşta getiremez. Niye bütöe yapıyor bu devlet ben anlamıyorum. Bütçe, gelir ve giderlerin planlanması demek. Planlanmış bir gelir ve giderde bu kadar açık olur mu? Böyle bir durumda Allah sonumuzu hayır etsin. Kara delik gibi burası. Daha fazla vergi gelebilir tıpkı motorlu taşıtlar vergisi gibi.