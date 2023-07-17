Halil Nebiler'den zam yağmuruna sert tepki: "Bunun adı soygun!"

Halil Nebiler, AK Parti hükümetinin nefes almaksızın arka arkaya yaptığı zamlarla, faturanın yine vatandaşa kesildiğini dile getirdi. Ayrıca Nebiler şunların altını çizdi:

- Akaryakıt ithalatını neden büyük şirketler yapıyor? Enayimiyiz biz! Devlet yapsın, hiç böyle zamlara gerek yok. Ama yok illa o özel şirketler yapacak ithalatı, illa o özel şirketler kazanacak. İşte serbest piyasa denen budur. Serbest piyasa diye bir şey yoktur, soygun piyasası vardır. Soygun bu! Muhalefetin bu zamlara karşı ortalığı yıkması lazımdı. Bu pahalılıkta, bu zamlarla üretim bile yapılmaz.