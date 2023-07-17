Halil Nebiler'den zam yağmuruna sert tepki: "Bunun adı soygun!"

Gazeteci Halil Nebiler, hükümetin ekonomi politikasının sonucu vatandaşların sırtına binen zam yükünü "Soygun" olarak nitelendirdi.

Son Güncelleme:

Halil Nebiler, AK Parti hükümetinin nefes almaksızın arka arkaya yaptığı zamlarla, faturanın yine vatandaşa kesildiğini dile getirdi. Ayrıca Nebiler şunların altını çizdi:

- Akaryakıt ithalatını neden büyük şirketler yapıyor? Enayimiyiz biz! Devlet yapsın, hiç böyle zamlara gerek yok. Ama yok illa o özel şirketler yapacak ithalatı, illa o özel şirketler kazanacak. İşte serbest piyasa denen budur. Serbest piyasa diye bir şey yoktur, soygun piyasası vardır. Soygun bu! Muhalefetin bu zamlara karşı ortalığı yıkması lazımdı. Bu pahalılıkta, bu zamlarla üretim bile yapılmaz.
Hakan Topkurulu: "Millet ve Cumhur ittifakları aynı çizgide birleştiler!"Hakan Topkurulu: "Millet ve Cumhur ittifakları aynı çizgide birleştiler!"TV Yayını
Hakan Topkurulu AK Parti'ye seslendi: "Milleti kazıklamaya utanmıyor musunuz!"Hakan Topkurulu AK Parti'ye seslendi: "Milleti kazıklamaya utanmıyor musunuz!"TV Yayını
Hakan Topkurulu: "Erdoğan'ın özgüveni bitmiş!"Hakan Topkurulu: "Erdoğan'ın özgüveni bitmiş!"TV Yayını
# Televizyon Gazetesi # halil nebiler # ekonomi # zam # emekli # maaş # akaryakıt # erdoğan # ekonomik kriz # Para

Benzer Videolar

"Milleti kazıklamaya utanmıyor musunuz!" "Milleti kazıklamaya utanmıyor musunuz!"
"Erdoğan'ın özgüveni bitmiş!" "Erdoğan'ın özgüveni bitmiş!"
"Aynı çizgide birleştiler!" "Aynı çizgide birleştiler!"
Denizdeki Türkler - 17 Temmuz 2023 Denizdeki Türkler - 17 Temmuz 2023
Gün Ortası - 17 Temmuz 2023 Gün Ortası - 17 Temmuz 2023
Televizyon Gazetesi - 17 Temmuz 2023 Televizyon Gazetesi - 17 Temmuz 2023
Güne Başlarken - 17 Temmuz 2023 Güne Başlarken - 17 Temmuz 2023
Büyüteç - 17 Temmuz 2023 Büyüteç - 17 Temmuz 2023
Ana Haber - 16 Temmuz 2023 - Gülşah Ekinci Ana Haber - 16 Temmuz 2023 - Gülşah Ekinci
Biz Yaparız - 16 Temmuz 2023 Biz Yaparız - 16 Temmuz 2023
"Amacı iktidara gelmek değil, iktidarı kontrol etmek!" "Amacı iktidara gelmek değil, iktidarı kontrol etmek!"
Gün İçinden - 16 Temmuz 2023 Gün İçinden - 16 Temmuz 2023
Çok Okunanlar
1 NASA Jüpiter'de yıldırımları yakaladı!
2 Okyanuslarda uzaylılar mı var?
3 İtalyan meteorologdan korkutan uyarı: En kötüsü yaşanmadı
4 Tengri inancı nedir?
5 17 Temmuz Resmi Gazete kararları