Hakan Topkurulu: "Millet ve Cumhur ittifakları aynı çizgide birleştiler!"

Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Hakan Topkurulu,, Türkiye ekonomisinde direksiyona Mehmet Şimşek ve Hafize Gaye Erkan gibi isimlerin geçirilmesiyle beraber AK Parti öncülüğündeki Cumhur İttifakı ve CHP öncülüğündeki Millet İttifakı'nın aynı çizgide birleştiğini belirtti.

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Hakan Topkurulu, Amerika Birleşik Devletleri'nin FETÖ ve Altılı Masa ile başaramadıklarını AK Parti içindeki gayri milli unsurlarla gerçekleştirmeye başladığını ifade ederken şunları vurguladı:

- FETÖ dini bir örgüt değildir, istihbarat örgütüdür, CIA örgütüdür. FETÖ'nün eski gücüne ulaşma ihtimali şu anda sıfır. ABD bunu bildiği için seçimlerde Altılı Masa'yı destekledi. Millet İttifakı'nın kazanması halinde uygulayacağı ekonomik politikaları şu anda zaten Cumhur İttifakı uyguluyor. AK Parti'nin içinde milli-gayri milli çatışması var. Bugün iktidar ve muhalefet yani Millet ve Cumhur ittifakları birleştiler hem ekonomik hem siyasi çizgide.
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