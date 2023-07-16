Vatan Partisi'nden zam yağmuruna karşı eylem: "Zamlara mahkum değiliz!"

Ekonomik zorluklar karşısında yapılması gerekenlerin başında tasarruf ve üretim geliyor.

AK Parti hükümeti peş peşe zamlarla her kesimi çıkmaza sürüklüyor. Ülke ekonomisi Batılı finans merkezlerine teslim edildi. Çözüm için Vatan Partisi seferberlik ilan etti. Yurdun birçok noktasında eylemler yapılıyor. Kayseri, Denizli ve Hatay'da Vatan Partisi il başkanlıkları basın açıklaması düzenledi.

Eylemlerde üretim ekonomisiyle krizin üstesinden gelineceği vurgulandı. Bildirilerin de dağıtıldığı etkinliklerde ekonominin faizcilere Londra tefecilere teslim edilmeyeceği belirtildi.