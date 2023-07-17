Hakan Topkurulu AK Parti'ye seslendi: "Milleti kazıklamaya utanmıyor musunuz!"

Hakan Topkurulu, AK Parti'nin ekonomi politikalarının Türkiye için çözümsüzlükten başka bir şey vaat etmediğini söylerken genel olarak konu hakkında şunları kaydetti:

- Rusya, Türkiye'yi dost ülke olarak gördüğü için bize akaryakıtı ucuz veriyor ama biz akaryakıtı yine ucuz kullanamıyoruz. Utanın artık AK Parti utanın! Ucuza alınan petrolle bizi kazıklıyorsunuz! Utanmıyorsunuz değil mi! Koç grubuna gücünüz yetmiyor tabii. Bir tek Vatan Partisi'nin gücü yeter. Öyle bir açmaza giriyor ki Türkiye Vatan Partisi'nin günleri geliyor. Düğümü koparacak tek güç Vatan Partisi. Utanın, yapamıyor beceremiyorsunuz! Yatacak yeri kalmayacak artık bu AK Parti'nin. Sistem sahtekarlığa dayanıyor. Sistem emeklinin sırtından geçinmeye çalışıyor. Biz Amerikalı, Londralı tefecilere mahkum değiliz, emeklilerimizi 7500 TL'ye mahkum etmek zorunda değiliz. Benzin ve motorine ÖTV bindirmek zorunda değiliz. Bu vatandaş AK Parti'yi yıkar geçer. AK Parti yıkılmaya gidiyor. Diğer partilerin de hiç şansı yok.