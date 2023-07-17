Hakan Topkurulu: "Erdoğan'ın özgüveni bitmiş!"

NATO zirvesinde Erdoğan'ın vakur tavrının yerini özgüvensiz bir tavra bıraktığını vurgulayan Topkurulu hükümetin ekonomi politikasını yerden yere vurdu. Topkurulu özetle şöyle konuştu:

- AK Parti'nin kafasındaki çözüm yolları tükendi, çaresiz kaldı ve Atlantik'e yöneldi. Erdoğan'ın NATO zirvesindeki vücut dili hiç hayra alamet değildi. Kendine güvenen, vakur Erdoğan gitmiş yerine içinde bulunduğu koşullar altında ezilmiş bir Erdoğan vardı. Bu politikaların adı fakirden alıp zengine kaydırma politikasıdır. Siz bunları acı reçete olarak halka yıktığınız zaman bu halk sizi sırtından atar. AK Parti maalesef 2014'ten sonra uyguladığı nispeten halkçı ve milli politikalardan koptu. Bütçenin yükü emeklinin, vatandaşın sırtında. 9 milyon insanı açlığa terk ediyorsunuz. AK Parti'yi destekleyen sınıflar AK Parti'den "Bizden vergi alma" diyorlar. Diğer partilerde de aynı. Hepsi sistem partisi. Bunlar bu dediğim sınıflardan vergi alamazlar, alırlarsa yıkılırlar ama biz alırız. Çünkü bizim hedef sınıflarımız bu vergilerin alınmasını isteyecek sınıflar. Vatan Partisi bunların hepsinden söke söke vergi alacak. AK Parti'de ipler kopuyor. AK Parti, Türkiye direksiyonunu kaçırmak üzere elinden.