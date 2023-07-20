Yakup Aslan: "AB masallarıyla KKTC dünyaya tanıtılamaz!"

Doç. Dr. Emete Gözügüzelli ve Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Aslan, KKTC'nin tüm dünyada bağımsız bir ülke olarak tanınması için Türkiye'nin yapması gereken hamlelerin neler olduğunu masaya yatırdı.

Ulusal Kanal Ankara Temsilcisi Yakup Aslan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının dünyada kabul görmesi hakkında "Ankara, KKTC'nin tanınmasını istiyorsa AB hayali kurmayacak. Denge politikasıyla, Avrupa Birliği masallarıyla KKTC'nin bağımsızlığı dünyaya tanıtılamaz. Rusya, İran, Türk Devletler Teşkilatı ile mümkün bu ancak. Türkiye'nin dış politika seçimlerinde daha ince eleyip sık dokuması gerekiyor. " derken Doç. Dr. Emete Gözügüzelli ise "Bugün hem Barış Harekatı'nın yıldönümü olması sebebiyle hem de Ercan Havalimanı'nın açılması sebebiyle önemli. Bu havalimanının açılması öncelikle uluslararası alanda Kıbrıs Türkleri'nin tanınma politikasında açık bir kapı şeklinde değerlendirmemiz gerekiyor çünkü uluslararası alandaki bir çok meselede havacılık faaliyetleri önemli bir diplomasi görevi üstleniyor. Ercan Havalimanı'nın açılmasını, Kıbrıs Türkleri'nin dünyayla bütünleşmesinde bir araç. Bu olay KKTC'nin, tanınma stratejisine yöneldiğini gösterir." ifadelerini kullandı.

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