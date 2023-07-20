İsmet Özçelik: "Türkiye KKTC konusunda ağır kalıyor"

İsmet Özçelik'in ifadeleri şöyleydi:

- KKTC'nin tanınması noktasında Türkiye biraz ağır kalıyor. Anlamadığımız bir şekilde bir ağırlık var. Oysa Türkiye bunu gündeminde birinci sıraya alsa hızlı gelişmeler yaşanabilir, ilk etapta 8 10 ülke KKTC'yi tanıyabilir. Niyeyse Türkiye bu konuda gerekli adımı atmıyor. Önümüzdeki süreçte bu konu hızlanacak gibi duruyor. Burada adım atılması gerekiyor.