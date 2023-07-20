CKD Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür: "Kadının iş hayatı tehlikede!"

Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, artan kreş fiyatlarına dair bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

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Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, artan kreş fiyatlarına dair bir basın açıklaması gerçekleştirdi. Prof. Dr. Tülin Oygür konuyla ilgili "Kreş ücreti asgari ücretle yarışıyor. Kadının iş hayatı tehlikede!  Kadınlarımızın çalışma hayatında yaşadığı zorlukların çözümü devlettir. İşi gereği geç saatlere kadar çalışan anneler için kreş saatleri esnek tutulmalıdır" ifadelerini kullandı.

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