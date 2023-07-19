Prof. Dr. Emin Gürses üniversitelerdeki FETÖ'cüleri anlattı!

Türkiye'deki üniversitelerin hala FETÖ yapılanmasından arındırılmadığını vurgulayan Emin Gürses ayrıca konuyla alakalı şunları söyledi:

- Üniversiteler FETÖ'den arındırılmadı. Her yerde FETÖ'cü var diyorlar, siyasette ve üniversitelerde yok! Bu nasıl oluyor? Tayyip Bey'in etrafındaki şeytanlar... "Emin Hoca'yı CİMER'e şikayet et" diyor. Sonra tazminat davasını kazandık biliyorsunuz, adam da ağladı çocuğum var dedi. Biz de kazandığımız parayı ona geri ödedik. Hiç AK Parti hakkında soruşturma yapan savcı gördünüz mü? Yok! Benim hakkımda bu işi yapanlar talimatla yaptılar. "Savcı Bey, sen Amerikan Savcısı olmuşsun, Cumhuriyet Savcısı olamazsın!" Ben bunu Zekeriya Öz'e söyledim ve dediğim çıktı. Benim hakkında araştırma-soruşturma yapıyorsanız bütün partililer hakkında yapacaksınız. Bunlar Tayyip Bey'in en yakınlarında. Tayyip Bey, büyük hırsızların peşinde. Tayyip Bey de o grubu tasfiye etti ama bazı kontrol edilmesi gereken insanlar var, onları yanında tutuyor. Bu önemli. Üniversitelerdeki FETÖ'cüler duruyor, o kesin. Siyasettekiler ne oldu, bunu soruyorum.