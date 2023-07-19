Halil Nebiler yorumluyor: "Tapınak Şövalyeleri, FETÖ ve Moon Tarikatı..."

Halil Nebiler, emperyalizmin Türkiye'de nasıl yapılandığına dair konuştu. FETÖ yapılanmasının geçmişine değinen Nebiler özetle şunları vurguladı:

- Emperyalizm, tarikat-cemaat meselesini çok iyi kullanır. Avrupa için Tapınak Şövalyeleri'ni, Uzak Doğu için Moon Tarikatı'nı, Avrasya içinse FETÖ'yü, Gülen Cemaati'ni kullanır. Bu 3 tarikatta emperyalizm tarafından formüle edilmiş bir yapılanma içindedir. Kasım Gülek bir dönem Moon Tarikatı'nın Türkiye'deki temsilcisidir ve Kasım Gülek'in cenaze namazını Fethullah Gülen kıldırmıştır. FETÖ'nün siyasi ayağı 1970'li yıllarda CHP'ye girmişti. Ecevit sevdiğim bir devlet adamıdır ancak Gülen'in yurtdışına çıkışında bir etkisi vardır. Kasım Gülek'in kızının DSP milletvekiliyken FETÖ'nün yurtdışına kaçışında önemli etkisi olduğunu bir çok kaynak gösteriyor. Koç ailesi Amerika'nın Türkiye'deki temsilcisidir. Fuat Doğu ise "Biz MİT Müsteşarlığı yapmadık, biz CIA'nın Ankara Şube Başkanlığı'nı yaptık" diyen eski bir MİT Müsteşarıdır. Fuat Doğu, cemaatin ABD tarafından MİT aracılığıyla kurdurulduğunu açıkça ifade etmiştir