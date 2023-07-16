Prof. Dr. Hacısalihoğlu'ndan FETÖ analizi: "Amacı iktidara gelmek değil, iktidarı kontrol etmek!"

Prof. Dr. Yaşar Hacısalioğlu, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişimi hakkında önemli tespitler yaptı. Hacısalihoğlu şunları kaydetti:

- Bu bir tam bağımsızlık mücadelesidir Cumhuriyet'in ilk günlerinden bugüne. 15 Temmuz bunun bir merhalesi. Genetiğimize yapılmış bir saldırı. FETÖ ihanet şebekesi ama bir piyon bir maşa. Arkasında Amerikan derin devleti var. FETÖ'nün amacı iktidara gelmek değil, iktidarı kontrol etmektir.