FETÖ'nün katli vacip dediği o isimden şok itiraf!

FETÖ hükümlüsü Bedirhan Önem’in sağ kolu Yetiş Ahmet hem örgüt planlarını hem de ‘molla derecesinde mahrem imam’ tanımını kullandığı Önem’i Aydınlık’a anlattı.



Örgütten ihraç edilen ve itiraflara başlayan Yetiş Ahmet, Bedirhan Önem'in emniyette, askeriyede, milli eğitimde, sağlık camiasında ve üniversitede görev yapan FETÖ’cülerle farkı telefonlardan ve farklı hatlardan görüştüğünü de belirtti.



Yetiş Ahmet, FETÖ’nün kurban tezgahını da anlattı. Önem, vekil tayin ettiği O.K. ve İ.K. ile üç ilde kurban parası topladı. Toplanan paraların yüzde yalnızca yüzde 15’i kurban kesimine gitti. Yetiş Ahmet kalan paranın nereye aktarıldığının yalnızca bu üç kişi tarafından bilindiğini söyledi

BÜYÜK BİR ZORLUK İÇİNDEYİZ

- Kurban fiyatı her sene mollalar tarafından belirlenir. Toplanan paranın 7'de 1'i yani sadece yüzde 15'i kurban olarak kesilir. Kalan paranın bir kısmı Bedirhan Önem tarafından hizmetin farklı ihtiyaçları ve eşi hapiste tutuklu hizmet ailelerine dağıtılır. Geri kalan paranın nereye harcandığını kimse bilmez soru dahi soramaz. Toplanan kurban paralarının neden hepsiyle kurban kesilmediğini sorduğumda Bedirhan abi 'Kurban vaciptir fakat cihat farzdır. Biz şuan cihattayız büyük bir zorluk içerisindeyiz.

Yetiş Ahmet, Önem’in Şırnak, Mardin ve Siirt'te vekil tahin ettiği isimleri de anlattı.

-O. K. emniyetteki memur ve polislerden, İ. K. askeriyedeki memur ve askeri personelden kurban paralarını toplar. Paraların kaydı ve listesi sadece bu 3 kişide olur. Parayı harcama yetkisi Bedirhan Abide ve izin verdiği O. abidedir. Yurt dışında kesilmesi için verilen kurban paraları ise 2018'den beri yurtdışına gönderilmez kurban da kesilmez. Toplanan paranın 7'de 1'i yani sadece yüzde 15'i kurban olarak kesilir.

Yetiş Ahmet, Bedirhan Önem’in ailesini tehdit ettiğini de aktardı. Kendisi Gürcistan’a kaçtıktan sonra tehdit edildiğini anlatan Yetiş Ahmet, geride bıraktığı ailesi gece uykudayken yastıklarının kenarına kuru çınar yaprağı bırakıldığını söyledi.

TEHDİT EDİLİYORUM

- Dün gece kızımın, oğlumun ve eşimin uyurken yastıklarının yanına kuru birer çınar yaprağı koymuşlar. Eşimle görüştüm çocuklarım korku ve panik içerisinde. Kuru çınar yaprağı koymak katli vacip hükmü aldığınızı göstermektedir. Hizmete ihanet eden sizsiniz işlediğiniz günahlardır. Eşim ve çocuklarımı ölümle tehdit edemezsiniz. Kuru çınar yaprağı benim ölüm hükmümü aldığınızı ve ailemin konuşması halinde hepsine uygulayacağınızı gösteriyor.

Yetiş Ahmet örgüt sırlarını deşifre etmeye devam edeceğini de açıkladı.