Emekli Korgeneral Zekai Aksakallı uyardı: "FETÖ eylem hazırlığında!"

FETÖ darbesini ezen komutanlardan Eski Özel Kuvvetler komutanı emekli korgeneral Zekai Aksakallı, darbe girişiminin 7. yıldönümünde ilk kez ekranlara çıktı. Aksakallı kritik açıklamalar yaptı:

- Bu darbe Türkiye'nin milli bekasına yönelik küresel emperyalistlerin planladığı, FETÖ'ye icra ettikleri darbe girişimidir. Başarılı olsaydı kukla yönetimle ülkemizin parçalanma sürecine gireceğini değerlendiriyorum.

Korgeneral Aksakallı, darbe girişiminin ilk saatlerinden itibaren yaşananları ayrıntılarıyla anlattı. Darbeci yöneten isimlerden Semih Terzi'nin öldürülmesiyle ilgili emir verdiği anları aktardı:

- Bütün Türkiye sathındaki Fetullahçı olmadığını bildiğim birlik komutanları ile temasa geçtim. Devletten ilgili bakan, başbakan, MİT müsteşarımızla görüştük. Her dakikası dramatik olan bitmeyen bir gece başlamış oldu. Bizi ele geçirmek için yoğun çaba devam etti sabaha kadar.

Zekai Aksakallı, özellikle şehit Ömer Halisdemir'i anlatırken duygusal anlar yaşadı. “Ömer Halisdemir ile baba-oğul gibiydik” diyen Aksakallı, koruma astsubayı olan Halisdemir’in, verdiği emri hiç tereddüt etmeden yerine getirdiğini anlattı:

- Semih Terzi'nin gelişini öğrendikten sonra Ömer Halisdemir'i aradım. Şehadet emrine kadar o gece boyunca 8 kere görüştük. Semih Terzi'nin hain ve alçak olduğunu, ülkeyi felakete sürüklediklerini, onun mutlaka öldürülmesini ifade ettim. 'Ömer bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun değil mi' dedim. 'Komutanım feda olsun' dedi. 'Hakkını helal et' dedim. 'Komutanım helal olsun, siz de helal olsun' dedi. Ondan sonra görevini yerine getirdi. Fetullahçı teröristlerin morallerini bozdu Semih Terzi'nin öldürülmesi. Müthiş bir moral çöküntüye girdiler.

Korgeneral Aksakallı, 15 Temmuz ile ilgili "kontrollü darbe" söylemlerine tepki gösterdi. FETÖ’nün faaliyetlerine devam ettiği ve eylem hazırlığında olduğunu uyarısı yaptı: